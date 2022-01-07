Чуть штаны не потеряла: похудевшая Саша Черно из «Дома-2» устроила тверк перед телевизором

Ей есть чем потрясти - блогерша еще не совсем избавилась от пышных округлостей.

Бывшая звезда «Дома-2» Саша Черно продолжает праздновать Новый год. Спустя несколько дней она вышла на связь в Сети, опубликовав видео, на котором зажигательно исполняет тверк.

«Соскучились? У нас просто шел 9-й день выходных. Кстати, обратите внимание на то, как я уже скинула, это видно по огромной пижаме», — подписала видео блогерша.

На кадрах Саша Черно действительно едва не теряет штаны – настолько сильно девушка уже похудела после радикальной манипуляции на хирургическом столе. С почти 200 кг экс-звезда «Дома-2» смогла дойти до 133 кг, и вес продолжает снижаться.

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