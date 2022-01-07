Впереди еще два месяца: беременная Рапунцель ужаснулась новой цифре на своих весах

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алена Рапунцель ждет второго ребенка. До встречи с малышом остается два месяца, и девушка очень переживает по поводу своего веса.

В своем микроблоге Рапунцель рассказала, что уже набрала 10 килограммов. Но, как и многие мамы, она знает, что период активного роста малыша в животике как раз идет на последних неделях. И опасается, что ее вес станет еще выше.

Рапунцель не скрывает от подписчиков обстоятельства своего интересного положения. Встав на весы, девушка показала, что сейчас уже стрелка превысила психологически важную отметку.

«Ну, приветик, 68,8. Блин, я честно очень надеялась в этом весе идти на роды, но походу пойдем в 70 кг, как и в прошлый раз», — написала девушка.

Алена Рапунцель сейчас ждет ребенка от стриптизера Ильи Семина. У нее есть первенец Богдан от экс-звезды «Дома-2» Ильи Яббарова, который в воспитании наследника не участвует.

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