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Впереди еще два месяца: беременная Рапунцель ужаснулась новой цифре на своих весах

Количество килограммов удручает красавицу, и она обеспокоена лишними объемами.

Впереди еще два месяца: беременная Рапунцель ужаснулась новой цифре на своих весах
Алена Рапунцель. Фото: instagram.com/alenatoffi_official/

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алена Рапунцель ждет второго ребенка. До встречи с малышом остается два месяца, и девушка очень переживает по поводу своего веса.

В своем микроблоге Рапунцель рассказала, что уже набрала 10 килограммов. Но, как и многие мамы, она знает, что период активного роста малыша в животике как раз идет на последних неделях. И опасается, что ее вес станет еще выше.

Алена Рапунцель. Фото: instagram.com/alenatoffi_official/

Рапунцель не скрывает от подписчиков обстоятельства своего интересного положения. Встав на весы, девушка показала, что сейчас уже стрелка превысила психологически важную отметку.

«Ну, приветик, 68,8. Блин, я честно очень надеялась в этом весе идти на роды, но походу пойдем в 70 кг, как и в прошлый раз», — написала девушка.

Алена Рапунцель. Фото: instagram.com/alenatoffi_official/

Алена Рапунцель сейчас ждет ребенка от стриптизера Ильи Семина. У нее есть первенец Богдан от экс-звезды «Дома-2» Ильи Яббарова, который в воспитании наследника не участвует.

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