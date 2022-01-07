Опасность зашкаливает: Настя Ивлеева показала, как сочно выглядит упругий тыл со стрингами в телесах

Инстадива отдыхает в Мексике и радует поклонников кадрами в купальнике.

Популярная блогерша Настя Ивлеева не только обладательница отменного чувства юмора, но и безупречных форм. Красотка отдыхает в Мексике и шлет оттуда фото и видео себя любимой в купальниках.

Новый кадры Ивлеевой в монокини заставили вздрогнуть ее многомиллионную аудиторию в Instagram. Инстадива в черном купальнике с разрезами на самых пикантных местах повернулась задом и показала, что бывает, когда трусики превращаются в стринги и врезаются в телеса.

«Ну короче я тут тренироваться пытаюсь», — невинно призналась Настя Ивлеева под видео.

Ивлееву еще, кстати, называют Настюшкой-опасность, и это видео наглядно показывает, почему.

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