Сама как достопримечательность: Решетова на фоне Дубая продемонстрировала гибкость, изогнувшись в мостике

25-летняя бывшая Тимати как будто доказывает, что может гнуться не хуже юной Саши Дони.

Бывшая возлюбленная Тимати, модель Анастасия Решетова давно обосновалась с сыном от рэпера в Дубае. Здесь девушка встретила Новый год, но старается реже бывать в людных местах из-за новой волны пандемии коронавируса.

А вот тренировки Решетова, напротив, стала практиковать чаще на открытом воздухе. На этот раз красотка показала свою гибкость, изогнувшись в мостике на фоне дубайских достопримечательностей.

Кстати, нынешняя пассия Тимати, 19-летняя Саша Дони тоже находится в Дубае. Девушек часто сравнивают в Сети, когда они демонстрируют свои шпагаты и гибкость, называя происходящее баттлом за внимание рэпера.

Отметим, что расстались Тимати и Анастасия Решетова почти полтора года назад, их не остановил даже годовалый сын. Но они по-прежнему продолжают видеться, чтобы обеспечить ребенку присутствие обоих родителей.

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