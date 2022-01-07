«Это самый сложный период в моей жизни»: жена Федука Саша Новикова пожаловалась на тяжелую беременность

Рэпер Федук, урожденный Федор Инсаров, и дочка ресторатора Аркадия Новикова Александра поженились в 2021 году. И в канун Нового года широкая публика узнала радостную новость – они ждут первенца.

Но для самой Саши Новиковой, как оказалось, беременность – не самое счастливое время. Девушка пожаловалась на тяжелый период своим подписчикам в микроблоге.

«Единственное позитивное, что я сейчас ощущаю, — это отсутствие тошноты. Беременность – это очень сложно. Все, кто говорят, что это прекрасно, честно говоря, меня бесят. Но меня все сейчас бесит. Как-нибудь поделюсь своим опытом. Но должна сказать, что это самый сложный период в моей жизни», — написала девушка.

Отметим, что Саше 27 лет, она старшая из детей ресторатора. Ее брат Никита на три года младше нее.

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