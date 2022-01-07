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Еще чуть-чуть – и оголится: Рудова в кожаном сарафане не скрыла свою лучшую, по версии Нагиева, грудь

Актриса поучаствовала в интересном проекте, результаты которой восхитили многих поклонников.

Еще чуть-чуть – и оголится: Рудова в кожаном сарафане не скрыла свою лучшую, по версии Нагиева, грудь
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata/

Звезда кино и сериалов Наталья Рудова снималась в комедии «Свингеры» с Дмитрием Нагиевым. Они сыграли супругов и даже поучаствовали в пикантной сцене, после чего актер назвал свою партнершу лучшей грудью в российском кино.

И Рудова не пытается прятать то, что понравилось Нагиеву. Она приняла участие в проекте по перевоплощению в брюнетку с дерзким характером, нарядившись в миниатюрный сарафан на тонких лямках.

Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata/

На фотографии, которую Рудова запостила в микроблоге, она расположилась на полу. Ее откровенный наряд красиво подчеркнул ее пышные объемы, но платье настолько сильно съехало вниз, что вот-вот оголит прелести. Поклонники усыпали любимицу комплиментами — преображение им понравилось.

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