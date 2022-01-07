В сказочный Сочельник: Кудрявцева в платье с принтом мильфлер запечатлелась с дочуркой у елочки

В рождественский Сочельник многие звезды поздравили друг друга с праздником в Сети. Лера Кудрявцева решила сделать это в паре со своей трехлетней дочуркой Машей Макаровой.

Нарядившись в длинное платье с принтом мильфлер, телеведущая предстала возле елочки в обнимку с маленькой наследницей. «С Рождеством Христовым!», — подписала фото блондинка.

Подписчики в комментариях поблагодарили звезду за поздравление и в ответ написали много теплых слов и пожеланий.

К слову, соблюдая традиции устраивать себе летний отдых в январе, Кудрявцева на эти новогодние каникулы отправилась в Дубай. Прошлогодний зимний отпуск в эти же дни у теледивы сорвался.

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