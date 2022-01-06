Привет для Тимати? Экс-звезда «Холостяка» Адель Вейгель в нюдовом белье спустила трусы

21-летняя модель показала свою фигуру после праздников в самом откровенном виде.

Одна из самых ярких участниц телепроекта «Холостяк» с Тимати, 21-летняя Адель Вейгель, решила оригинально продемонстрировать, что у нее по-прежнему все в порядке с талией, даже после праздничных изобильных застолий. Красотка в нижнем белье нюдового цвета запечатлелась на селфи для Instagram.

При позировании Адель сделала несколько пикантных кадров, на одном из которых спустила трусы, демонстрируя идеально плоский живот с точеной талией.

Получился своеобразный «привет» для Тимати, в то время как другая звезда «Холостяка», его победительница Екатерина Сафарова, «наела пузо», как выразилась сама, и теперь отрабатывает за неуемный аппетит в зале.

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