Семейные каникулы в горах: Джанабаева поделилась редким фото с подросшим сыном Меладзе

Певица поделилась кадром с отдыха, на котором отметилась с мужем и наследником.

Альбина Джанабаева является бывшей солисткой группы «ВИА-Гра». Она счастлива в браке с Валерием Меладзе. О своих отношениях они говорят редко. Однако артист ушел от первой жены ради певицы, которая подарила ему сыновей Константина и Луку.

Пара вместе уже много лет, но свадьбу они сыграли только в 2014 году. Примечательно, что не так давно 56-летний артист снова стал папой.

Джанабаева подарила избраннику дочку Агату. Малышка теперь является одной из главных персон в доме. Супруги о ней заботятся вместе. Так как у крохи режутся зубки, порой родителям не до сна.

Однако новогодние каникулы они проводят в горах. На этот раз певица поделилась уникальным кадром. Она засняла одного из подросшим сыновей Меладзе в пуховом комбинезоне, шлеме и очках. Альбина была видна в отражении очков. Она предстала с Меладзе в белых пуховиках.

Поклонники восхитились редким снимком. Одним отметили, что наследник пары уже взрослый. Другие были в восторге от спортивной семьи.

«Какие вы классные!», «Такие милые», «Это лука такой большой», «У вас чудесная семья», «Какие все счастливые», «Вот это каникулы, все катаются», «Просто прелесть», «Альбина, у вас улыбка на миллион», «Суперский кадр получился», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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