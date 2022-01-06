«Невероятное количество народу»: Нетребко в модном пуховике цвета экрю появилась на Красной площади

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц в мире. Она признавалась что ее гастроли расписаны на годы вперед. Однако пандемия внесла коррективы и в ее жизнь. Одно время артистка находилась дома в Вене, а потом стала снова давать концерты.

В минувшем году она отпраздновала юбилей в Кремле, а потом побывала в Нью-Йорке и Милане. Новый год звезда отпраздновала с родными в Австрии.

А вот новогодние каникулы второй год подряд Анна проводит в России. Недавно она гуляла по Санкт-Петербургу, где накануне дала концерт. А вот 6 января артистка приехала в Москву.

Она отправилась на променад с мужем Юсифом Эйвазовым и друзьями. Они дошли до Красной площади. Отметим, что Нетребко славится свои чувством стиля. На этот раз она предстала в дутом пуховике цвета экрю, который стал трендовым, и пуховой шапке-горшке.

«Привет всем! Я решила выйти в прямой эфир, потому что Рождество русское наступает. Всех с праздником! Мы приехали в столицу! Нереальное количество народу на Красной площади и мы туда же! Вот она Москва! Сейчас посмотрим, что тут такое», — заявила звезда.

Рядом с ней был и сын Тьяго. Поклонники восхитились тем, как выглядит Нетребко. Певица посетила ярмарку и отведала местные вкусности. «Аня и Юсиф! С возвращением!», «Какая вы зимняя», «Почему вас не узнают? Такую женщину», «Какая классная семья», «Ура, вы снова с нами», «Ваш приезд всегда праздник», «Нереально, вы и Юська в Москве», — прокомментировали пост подписчики.

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