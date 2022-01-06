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Более 5 миллиардов просмотров в 2021 году: топ-5 видео Первого канала в YouTube

Контент Первого канала на официальных страницах в YouTube сгенерировал количество просмотров за 2021 год. Также были выявлены самые популярные видео.

Более 5 миллиардов просмотров в 2021 году: топ-5 видео Первого канала в YouTube
Первый канал. Фото: логотип

Первый канал старается радовать зрителей новыми сериалами, разными ток-шоу и передачами. Также Первый канал развивается и транслирует проекты в Интернете.

Более 7, 6 миллиарда человек пописаны на YouTube-канал, где можно увидеть передачи, шоу, любимые выпуски «Что? Где? Когда?», трансляцию соревнований по фигурному катанию. Как оказалось, было сгенерированно более 5 миллиардов просмотров контента Первого канала в YouTube в 2021 году.

Также было выявлено топ-5 видео Первого в YouTube:

  • Актеры дубляжа Аниса Муртаева, Дарья Блохина, Альберт Ибрагимов и Карен Арутюнов о своих роликах, «Вечерний Ургант» (11,6 млн.),
  • «Вечерний Ургант» (9 млн.),
  • «Малолетка», «Мужское / Женское» (7,3 млн.),
  • Мирон Проворов, «Батарейка», «Голос.Дети 8 (5,4 млн.),
  • Анна Волкова: «My Heart Will Go On», «Голос.Дети 8» (5 млн.).

Примечательно, что контент телеканала  на всех онлайн-ресурсах канала, исключая пиратские, собрал более 6,6 млрд.просмотров. Эфирные события Первого в Сети также смотрели миллионы людей.

  • Чемпионат Европы по футболу (48 млн.просмотров),
  • Гран-При по фигурному катанию (26 млн.),
  • «Евровидение» (19 млн.),
  • старт ракеты с киноэкипажем проекта «Вызов» (15 млн.)
  • Чемпионат России по фигурному катанию (15 млн.).

А вот самым просматриваемый сериалом стал  «За первого встречного» с Равшаной Курковой, который посмотрели 22 миллиона человек.

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