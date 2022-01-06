Более 5 миллиардов просмотров в 2021 году: топ-5 видео Первого канала в YouTube

Контент Первого канала на официальных страницах в YouTube сгенерировал количество просмотров за 2021 год. Также были выявлены самые популярные видео.

Первый канал старается радовать зрителей новыми сериалами, разными ток-шоу и передачами. Также Первый канал развивается и транслирует проекты в Интернете.

Более 7, 6 миллиарда человек пописаны на YouTube-канал, где можно увидеть передачи, шоу, любимые выпуски «Что? Где? Когда?», трансляцию соревнований по фигурному катанию. Как оказалось, было сгенерированно более 5 миллиардов просмотров контента Первого канала в YouTube в 2021 году.

Также было выявлено топ-5 видео Первого в YouTube:

Актеры дубляжа Аниса Муртаева, Дарья Блохина, Альберт Ибрагимов и Карен Арутюнов о своих роликах, «Вечерний Ургант» (11,6 млн.),

«Вечерний Ургант» (9 млн.),

«Малолетка», «Мужское / Женское» (7,3 млн.),

Мирон Проворов, «Батарейка», «Голос.Дети 8 (5,4 млн.),

Анна Волкова: «My Heart Will Go On», «Голос.Дети 8» (5 млн.).

Примечательно, что контент телеканала на всех онлайн-ресурсах канала, исключая пиратские, собрал более 6,6 млрд.просмотров. Эфирные события Первого в Сети также смотрели миллионы людей.

Чемпионат Европы по футболу (48 млн.просмотров),

Гран-При по фигурному катанию (26 млн.),

«Евровидение» (19 млн.),

старт ракеты с киноэкипажем проекта «Вызов» (15 млн.)

Чемпионат России по фигурному катанию (15 млн.).

А вот самым просматриваемый сериалом стал «За первого встречного» с Равшаной Курковой, который посмотрели 22 миллиона человек.

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