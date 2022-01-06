Более 5 миллиардов просмотров в 2021 году: топ-5 видео Первого канала в YouTube

Первый канал старается радовать зрителей новыми сериалами, разными ток-шоу и передачами. Также Первый канал развивается и транслирует проекты в Интернете.
Более 7, 6 миллиарда человек пописаны на YouTube-канал, где можно увидеть передачи, шоу, любимые выпуски «Что? Где? Когда?», трансляцию соревнований по фигурному катанию. Как оказалось, было сгенерированно более 5 миллиардов просмотров контента Первого канала в YouTube в 2021 году.
Также было выявлено топ-5 видео Первого в YouTube:
- Актеры дубляжа Аниса Муртаева, Дарья Блохина, Альберт Ибрагимов и Карен Арутюнов о своих роликах, «Вечерний Ургант» (11,6 млн.),
- «Вечерний Ургант» (9 млн.),
- «Малолетка», «Мужское / Женское» (7,3 млн.),
- Мирон Проворов, «Батарейка», «Голос.Дети 8 (5,4 млн.),
- Анна Волкова: «My Heart Will Go On», «Голос.Дети 8» (5 млн.).
Примечательно, что контент телеканала на всех онлайн-ресурсах канала, исключая пиратские, собрал более 6,6 млрд.просмотров. Эфирные события Первого в Сети также смотрели миллионы людей.
- Чемпионат Европы по футболу (48 млн.просмотров),
- Гран-При по фигурному катанию (26 млн.),
- «Евровидение» (19 млн.),
- старт ракеты с киноэкипажем проекта «Вызов» (15 млн.)
- Чемпионат России по фигурному катанию (15 млн.).
А вот самым просматриваемый сериалом стал «За первого встречного» с Равшаной Курковой, который посмотрели 22 миллиона человек.
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