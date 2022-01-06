«Уже старается голову держать»: Нюша с крохотным сыном на руках запечатлелась в лучах солнца

Певица продолжает проводить время с семьей в ОАЭ. Игорь Сивов рассказал, как себя чувствует его жена.

Нюша является популярной исполнительницей. Она выпустила множество хитов. Однако долгое время певица предпочитала не говорить о личной жизни. Когда она стала встречаться с Игорем Сивовым, то вскоре тайно сыграла свадьбу на Мальдивах.

А позже у них родилась дочка Симба. После этого артистка стала более открытой с поклонниками. А в 2021 году она объявила о второй беременности.

На этот раз Нюша решила рожать в Дубае. Она подарила избраннику сына. Имя крохи пара пока держит в тайне. По словам Сивова, они намерена остаться в теплой стране до весны. Симба с теплотой приняла братика и теперь любит гулять с коляской. Новый год влюбленные встретили в пижамах.

А 6 декабря пара поделилась трогательными фото. На одном кадре малыш был укутан в пеленку. Видны были его крохотные ручки. На другом снимке Нюша сидела на балконе в лучах солнца и держала малыша. Сивов рассказал, как себя чувствует малыш и супруга.

«Замечательно! Ему еще нет месяца, а уже старается голову держать. Видимо планы серьезные у парня на жизнь», — заявил он. «Моя любимая супруга чувствует себя прекрасно», — добавил Игорь.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что Нюша похорошела. «Идеальная семья», «Какой красивый пупсик», «Нюша прям такая мадам, взгляд суровый», «Как красиво», «Классно, когда можно уехать с детьми к морю», «Нюша прям сияет», «Такой малышок», «Волосики пробиваются», «Как это мило», — прокомментировали кадры подписчики.

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