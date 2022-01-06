Нурлан Сабуров не комментирует обстановку в Казахстане, рекламируя свои концерты в родной стране

В Казахстане год начался с митингов. Ситуация в стране накалилась за несколько дней. Некоторые звезды уже отреагировали на случившееся. Телеведущая Лера Кудрявцева переживает за судьбу своей родины. Также обратился к народу и певец Димаш Кудайберген.

Примечательно, что еще в начале декабря стендап-комик Нурлан Сабуров опубликовал афишу своих выступлений в Казахстане. Комик с помощью художника, дизайнера и других членов команды создал макет купюры со своим портретом и номиналом в ноль тенге. Он также перечислил казахстанские города, в которых планировал выступить, при этом Нур-Султан Астаной. Дело в том, что столицу Казахстана не так давно переименовали в Нур-Султан в честь экс-президента Нурсултана Назарбаева, и не все жители были согласны с этим решением.

Многие соотечественники поддержали Сабурова, оценив его тонкий юмор. В комментариях к посту отметился рэпер Джиган. Он не понял, что хотел сказать Нурлан.

«В смысле Астана? А Нур-Султан?» — написал артист.

При этом многие фолловеры Сабурова просят его прокомментировать ситуацию в родной стране, однако комик пока не реагирует на эти призывы.

Напомним, что в Казахстане ввели чрезвычайное положение и комендантский час. Так как опасная обстановка пока не дает гражданам вернуться к привычной жизни, казахстанские фигуристы уже готовы приехать в Россию, чтобы тренироваться. Им намерена помочь Татьяна Тарасова.

В комментариях подписчики предположили, что концерты Сабурова в Казахстане будут отменены.

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