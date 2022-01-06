«У Анюты первый кавалер»: Лазарев подловил дочку в пудровом платье за танцами с мальчиком

Певец ранее отметил, что его наследница – завидная невеста. На отдыхе в Турции Анна не осталась без внимания.

Сергей Лазарев является одним из самых известных исполнителей в России. Он дважды ездил на «Евровидение». В последнее время артист не только дает концерты, но и ведет телевизионные шоу. При этом он успевает уделять время семье.

У певца подрастает сын Никита, который уже пошел в школу, а также дочка Анна. В прошлом году малыши стали выходить в свет с папой, а сын даже выступал с ним на одной сцене.

Каждый раз Лазарев берет наследников с собой в путешествия. В январе он решил свозить их в Турцию. Компанию звезде также составили мама и племянница.

Первые дни он отдыха, а вот потом выступил в отеле в Белеке. Примечательно, что след за ним приехала и выступила Ани Лорак. Артист пришел поддержать подругу. Не только Сергей, но и его мама танцевали под зажигательные песни.

Сначала певец заснял дочку в пудровом платье. Она сидела и играла с веером. А вот в разгар концерта у Анны появился ухажер. Мальчик стал танцевать с ней медленный танец. Лазарев не смог оставить это без внимания.

«А у Анюты первый кавалер! Вы не понимаете, это первая любовь», — написал он.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что девочка настоящая красавица. «Вот это принцесса», «Какая классная», «Это очаровательно», «А братик не ревнует?», «Просто милота», — прокомментировали кадры пользователи Сети. Примечательно, что ранее Сергей назвал дочку завидной невестой.

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