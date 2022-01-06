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«Через пару дней все успокоится»: Лера Кудрявцева отреагировала на события в Казахстане

Телеведущая обеспокоена тем, что происходит в ее родных краях.

«Через пару дней все успокоится»: Лера Кудрявцева отреагировала на события в Казахстане
Лера Кудрявцева. Фото: Globallookpress.com

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она не скрывает, что родилась в Усть-Каменогоске, Казахская ССР. Но уже много лет Лера живет в Москве. Она счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым и воспитывает трехлетнюю дочку Марию.

Но 6 января она вслед за Димашем Кудайбергеном отреагировала на события, которые происходят в Казахстане. Там уже несколько дней проходят митинги.

Кудрявцева отметила: она обеспокоена тем, что происходит. Она поддержала народ, который переживает непростое время.

«Безусловно, я слежу за новостями из Казахстана. Просто жесть. Токаев (Касым-Жомарт Токаев — президент Республики Казахстан, — Прим. ред.) обратился за помощью к ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, — Прим. ред.), уверена через пару дней все успокоится.

А что дальше? Мир вам! Держитесь!» — написала телеведущая.

«Моя родина», — добавила она.

Лера Кудрявцева высказалась о Казахстане. Фото: instagram.com/leratv/

Подписчики разделили ее беспокойство. Многие отметили, что переживают за родных, которые живут в Казахстане. Добавим, что и дизайнер Игорь Гуляев решил не молчать, так как родился в городе Сатпаев.

«Невозможно без слез смотреть на происходящее, что же стало происходить с нашим обществом. Гибнут люди, горят здания… когда же мы научимся выражать свою позицию по человечески не громя все и не теряя жизни ни в чем неповинных людей?» — написал он.

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