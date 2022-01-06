«Через пару дней все успокоится»: Лера Кудрявцева отреагировала на события в Казахстане

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она не скрывает, что родилась в Усть-Каменогоске, Казахская ССР. Но уже много лет Лера живет в Москве. Она счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым и воспитывает трехлетнюю дочку Марию.
Но 6 января она вслед за Димашем Кудайбергеном отреагировала на события, которые происходят в Казахстане. Там уже несколько дней проходят митинги.
Кудрявцева отметила: она обеспокоена тем, что происходит. Она поддержала народ, который переживает непростое время.
«Безусловно, я слежу за новостями из Казахстана. Просто жесть. Токаев (Касым-Жомарт Токаев — президент Республики Казахстан, — Прим. ред.) обратился за помощью к ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, — Прим. ред.), уверена через пару дней все успокоится.
А что дальше? Мир вам! Держитесь!» — написала телеведущая.
«Моя родина», — добавила она.
Подписчики разделили ее беспокойство. Многие отметили, что переживают за родных, которые живут в Казахстане. Добавим, что и дизайнер Игорь Гуляев решил не молчать, так как родился в городе Сатпаев.
«Невозможно без слез смотреть на происходящее, что же стало происходить с нашим обществом. Гибнут люди, горят здания… когда же мы научимся выражать свою позицию по человечески не громя все и не теряя жизни ни в чем неповинных людей?» — написал он.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.