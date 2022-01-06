Уже разговаривает: Джанабаева засняла Меладзе с подросшей дочкой на руках в домашней обстановке

Валерий Меладзе является популярным исполнителем. На его концертах всегда собираются полные залы поклонников. И хоть он не обделен женским вниманием, его сердце давно завоевала Альбина Джанабаева.
Они долго скрывали свои отношения. Когда влюбленные сыграли свадьбу, у них уже был сын Константин. В 2014 году у них родился второй сын Лука. А не так давно в семье снова произошло пополнение.
В апреле 2021 года Джанабаева подарила избраннику дочку Агату. О радостном событии Меладзе сообщил во время съемок КВН, где был членом жюри. О наследнице пара заботится вместе.
Порой певица показывает, каких усилий им стоит не только работать, но и не спать ночами из-за ребенка. 6 января Альбина показала, как проходят их каникулы. Она показала лицо с синяками под глазами. таким же уставшим выглядел Валерий.
«Альбимнушка, почему мы опять всю ночь не спали?» — спросил он.
«Зубки», — ответила ему жена.
«А сегодня почему не спали?» — снова спросил артист.
«Животик», — сказала Джанабаева
«А сегодня?» — снова спросил Меладзе.
«Ветер», — пояснила она.
Примечательно, что на кадрах, то певица играет с дочкой, усадив ее на коленки. Она была в растянутом костюме, без макияжа и укладки. Потом сам Валерий взял на руки подросшую кроху и укачивал ее.
«Папа!» — вскрикнула девочка.
«Рассказываем, сколько времени надо спать детям и взрослым и как улучшить сон», — пошутила Джанабаева.
Поклонники остались в восторге от трогательного видео. Многие отметили, что ситуация очень жизненная. «Ребенок того стоит, пусть будут недосыпания», «Агата, прелесть, солнышко маленькое», «Прикольные, и так все знакомо», «Какие вы классные!», «Это смешно», — прокомментировали пост подписчики.
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