Уже разговаривает: Джанабаева засняла Меладзе с подросшей дочкой на руках в домашней обстановке

Супруги показали, как проходят их каникулы. Маленькая Агата не дает родителям отдыхать.

Валерий Меладзе является популярным исполнителем. На его концертах всегда собираются полные залы поклонников. И хоть он не обделен женским вниманием, его сердце давно завоевала Альбина Джанабаева.

Они долго скрывали свои отношения. Когда влюбленные сыграли свадьбу, у них уже был сын Константин. В 2014 году у них родился второй сын Лука. А не так давно в семье снова произошло пополнение.

В апреле 2021 года Джанабаева подарила избраннику дочку Агату. О радостном событии Меладзе сообщил во время съемок КВН, где был членом жюри. О наследнице пара заботится вместе.

Порой певица показывает, каких усилий им стоит не только работать, но и не спать ночами из-за ребенка. 6 января Альбина показала, как проходят их каникулы. Она показала лицо с синяками под глазами. таким же уставшим выглядел Валерий.

«Альбимнушка, почему мы опять всю ночь не спали?» — спросил он. «Зубки», — ответила ему жена. «А сегодня почему не спали?» — снова спросил артист. «Животик», — сказала Джанабаева «А сегодня?» — снова спросил Меладзе. «Ветер», — пояснила она.

Примечательно, что на кадрах, то певица играет с дочкой, усадив ее на коленки. Она была в растянутом костюме, без макияжа и укладки. Потом сам Валерий взял на руки подросшую кроху и укачивал ее.

«Папа!» — вскрикнула девочка.

«Рассказываем, сколько времени надо спать детям и взрослым и как улучшить сон», — пошутила Джанабаева.

Поклонники остались в восторге от трогательного видео. Многие отметили, что ситуация очень жизненная. «Ребенок того стоит, пусть будут недосыпания», «Агата, прелесть, солнышко маленькое», «Прикольные, и так все знакомо», «Какие вы классные!», «Это смешно», — прокомментировали пост подписчики.

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