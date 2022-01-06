Красивые и счастливые: Кети Топурия в топе-бандо и тунике предстала с мужем в Дубае

Кети Топурия является одной из самых популярных певиц в России. Она выступает с группой «А’Студио» уже больше 15 лет. О личной жизни артистка рассказывает редко. После развода с Львом Гейхманом она одна воспитывала дочку Оливию.

Роман с Гуфом оказался скоротечным. А вот два года назад у нее закрутились отношения с дипломантом Львом Деньговым. Они сыграли свадьбу, когда звезда уже была беременна.

В скором времени Кети отметит первый день рождения сына Адама. В декабре она постоянно ездила на съемки и давала концерты. Примечательно, что иногда она брала с собой дочку. А вот в январе артистка улетела отдыхать.

Как и Алсу, она решила провести время в Дубае. Компанию звезде составил муж. Топурия запечатлелась с ним в кафе на побережье. Она предстала в белом топе-бандо и шелковой тунике.

«Лучшая еда!» — заявила артистка.

Поклонники редко видят пару вместе. Многие одарили Кети комплиментами. «Вы классная! Радуйте почаще своими фото», «Как вы восхитительны», «Простые радости», «Обожаю ваши естественные фото», «Лев такой статный мужчина», «Как вы гармонично смотритесь», «Безумно красивые», «Стыда румянец, как вкусно Кети кушает», «Идеальная пара», — прокомментировали пост подписчики.

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