«Ревела белугой от обиды»: Саша Савельева рассказала, как получила травму руки

Певица Саша Савельева поделилась подробностями неудачной прогулки, во время которой сильно ушибла запястье. Также знаменитости диагностировали трещину кости.

Савельева призналась, что несколько дней ревела из-за случившегося.

«Чтобы избежать ваших комментариев «а что случилось?», расскажу вкратце. Может уже не так эмоционально, как это получилось бы вчера и позавчера (эти дни я ревела белугой от обиды)», – заявила Саша.

Травму Савельева получила во время поездки на снегоходе.

«Решили мы покатушки устроить, и увидев впереди горку с выступающей частью кореньев, я закричала мужу: «Притормози!». Но тело мое просигнализировало: падай на бок, пока мы не перевернулись», – вспомнила певица.

«Видимо материнский инстинкт сработал, тревожные мысли и вот: Леон лежит на мне, а я на снегу. Фух, все живы, снегоход не перевернулся, и только адовая боль в запястье. Шок, тошнота и страх. Дорога в травмпункт, КТ – трещина кости, ушиб. Гипс. Как-то так», – резюмировала Савельева.

Отметим, теперь Саша Савельева вынуждена отказывать себе в любимых удовольствиях: игре на флейте, фортепиано и в теннис.

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