«Я – прогрессивных взглядов»: Илья Соболев объяснил, почему достоин Ксении Бородиной

Как отметил шоумен, он хочет выдвинуть свою кандидатуру на роль нового жениха телеведущей.

Шоумен Илья Соболев в Instagram высмеял новый виток скандала между бизнесменом Курбаном Омаровым и телеведущей Ксенией Бородиной — бывшими мужем и женой.

«Алеша обращается к Ксении Бородиной и Курбану Омарову. Ведь скандал вокруг их развода набирает обороты», — заметил Илья Соболев.

«Здравствуйте все. Я обращаюсь к Ксении Бородиной. Я слышал, что она разводится с Омаром. И правильно делаете, потому что Омар – это такой плавает который. Вам не по статусу. Вы – человек». Илья Соболев

Далее Илья Соболев заявил, что готов сам встречаться с Ксенией Бородиной.

«Потому что я человек другой породы. И потом, когда мы расстанемся, я не буду на вас ругаться. И вы будете спокойно потом с кем-нибудь встречаться. Мы, когда с вами будем встречаться, то сразу договоримся, что можно ходить налево. Я — прогрессивных взглядов. И можно даже разрешить не с людьми, а, например, с фруктами. Я еще видел, что у Курбана глаза заплаканные. Не расстраивайся. Можно поискать девушку на «Доме-2». Там очень хорошие все», — заметил Илья Соболев.

Ранее Курбан Омаров обвинил Ксению Бородину в изменах. Причем она, как считает бизнесмен, изменяла в свое время мужу с его же другом Трофимом.

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