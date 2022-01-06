Свобода только под залог: бывшего мужа Бритни Спирс арестовали за незаконную слежку

Стало известно о задержании бывшего избранника американской певицы Бритни Спирс. Джейсон Александр уже не в первый раз оказывается в местах не столь отдаленных.

Полицейские США отметили, что Джейсон Александр долгое время преследовал свою жертву. Экс-избранник Спирс занимался незаконным преследованием. Имя пострадавшего не называют, сообщает Page Six.

Первое слушание по делу Джейсона состоится 17 февраля. Бывший муж певицы может быть освобожден под залог в размере 2 228 778 рублей.

Отметим, что Джейсон Александр в прошлом году трижды оказывался арестованным. В феврале и в мае его посадили за вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. А в августе мужчина подрался с охранниками аэропорта.

К слову, мужем Бритни Спирс Джейсон Александр был недолго. Уже через 55 часов пара приняла решение развестись.

Напомним, ранее Бритни Спирс похвасталась своими сыновьями. Артистка посетила центр интерактивного искусства вместе с 16-летним Шоном и 15-летним Джейденом. Наследники певицы повеселились вместе с мамой.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.