«Храбрый Щелкунчик»: Яна Рудковская поздравила сына Сашу с днем рождения

Шестого января юный спортсмен и продолжатель династии фигуристов Александр Плющенко отмечает свой девятый день рождения. Гном Гномыч, как называют мальчика домашние, трудится с ранних лет. Но в свой день рождения Саша может насладиться долгожданным выходным.

Родительница Плющенко обратилась к имениннику с трогательными словами:

«С днем рождения, Санечка! С днем рождения, наш сильный и храбрый Щелкунчик! Пусть все твои мечты исполнятся! Мы тобой гордимся! Ты большой молодец!», – обратилась к своему наследнику Яна Рудковская.

Поклонники Саши Плющенко присоединились к поздравлениям его мамы:

«Саша труженик, талант! Пусть все получается у него», «Пусть все мечты сбудутся!», «Всего самого сказочного на его пути!».

Напомним, ранее Саша Плющенко признался, что влюблен. В гостях у Ивана Урганта наследник Евгения Плющенко не стал признаваться и называть имя девочки, которая покорила его сердце.