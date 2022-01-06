Актер фильма «Кин-дза-дза!» умер в новогоднюю ночь

Михаил Бычков скончался в квартире своей жены в Москве.

Российский артист Михаил Бычков умер в новогоднюю ночь в квартире своей жены на Дмитровском шоссе в Москве.

К слову, именно избранница актера, снимавшегося в легендарном фильме «Кин-дза-дза!», обнаружила тело знаменитости. Жена Бычкова тут же вызвала скорую и оперативные службы. Однако медики не смогли помочь артисту. Было уже слишком поздно.

«Утром первого января бригадой скорой помощи была констатирована смерть 71-летнего пенсионера. Медики установили естественную причину смерти. Почивший умер во сне», – передает kp.ru слова источника в правоохранительных органах.

Сын Михаила Анатольевича рассказал, что родитель отметил Новый год у него в гостях. После отправился с женой к себе в квартиру, в соседний подъезд.

Артист выпил небольшое количество алкоголя. А третьего января планировал пойти к стоматологу. Однако первого января 2022 года актер не проснулся.

Напомним, Михаил Бычков родился в городе Переславле-Залесском Ярославской области. Учился в театральном училище имени Щепкина. В кино появился в 1973 году с небольшими комедийными ролями.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.