«Манеры, как у Бузовой»: Ксения Бородина в пудровом платье с разрезами засветила аппетитные формы

В одной из последних публикаций личного микроблога бизнесвумен Ксении Бородиной появилось видео, в котором знаменитость продемонстрировала свои актерские навыки и стройное тело.

Бородина в черном бикини и пудровом платье-шторке пробежала с банданой на голове по высокому деревянному мосту. В конце ролика Ксения остановилась и присела, раздвинув сочные бедра.

Поклонники Ксении остались в восторге от преобразившегося после участия в «Ледниковом периоде» тела знаменитости. А вот актерские данные Бородиной впечатлили не всех.

«Что-то не получилось», «Манеры, как у Бузовой», «Это мужчина снимает, и настроение для мужчины, это видно», «Очень стройная, а лук шикарный», «Именно так выглядит «бессовестно влюбленная в себя женщина»», «Красивая Ксения в красивом месте», – прокомментировали свежее видео Бородиной ее подписчики.

Напомним, ранее Ксения Бородина упала из гамака прямо в воду. Поклонники тут же создали множество мемов про телеведущую. Настолько эпичным оказалось падение бывшей жены Курбана Омарова.

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