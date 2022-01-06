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Ради фото на память: Лиза Галкина на новогодней елке не побоялась взять на руки суриката

А еще на снимке с дочкой Пугачевой фигурирует свинья.

Ради фото на память: Лиза Галкина на новогодней елке не побоялась взять на руки суриката
Лиза Галкина. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Как и другие дети страны, Гарри и Лиза Галкины побывали на многих новогодних елках за каникулы. Кадры с одного из праздников появились в Сети, и дети Пугачевой и Галкина, судя по ним, отлично повеселились.

Игры и конкурсы, дискотека и стихотворения для Деда Мороза, встреча символа наступившего года Тигра – эти и другие фрагменты праздника, судя по всему, доставили массу удовольствия детям Пугачевой. А ярким финалом стала фотосессия на память.

Лиза Галкина на празднике. Фото: instagram.com/elizaveta_rodina/

Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой на кадрах появились животные. Лиза Галкина не побоялась взять на руки суриката, с которым позировала на камеру. А по соседству с ней расположились мини-пиги, или попросту свинки.

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