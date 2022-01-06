Роскошная вилла, которая стоит над лагуной: сколько Бородина заплатила за отдых на Мальдивах

Звезда проекта «Дом-2» отдыхает на «райском острове» в компании подруг и с детьми.

Телеведущая Ксения Бородина, которая со своими детьми и подругами отправилась на новогодние каникулы отдыхать на Мальдивы, потратила большую сумму на свое путешествие.

Звезда расположилась на роскошной вилле, которая стоит над лагуной. На террасе бассейн, рядом есть тропинка к пляжу. В распоряжении отдыхающих – спа-центр, водные развлечения, прогулки на яхте.

Отметим, что неделя проживания на шикарной вилле стоит примерно два с половиной миллиона рублей. Перелет бизнес-классом на одного человека — 900 тысяч рублей.

Ранее Ксения Бородина отмечала, что отдых на Мальдивах очень сильно подорожал. К примеру, лично она заплатила в три раза больше. чем еще год назад, сообщает «Комсомольская правда».

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