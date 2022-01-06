«У нас мама послушная!»: Лиза Галкина объяснила, почему ее родители никогда не ругаются

На фанатской страничке певицы Аллы Пугачевой в Instagram появилась архивная запись, которая была сделана несколько лет назад на программе «Пусть говорят».
На кадрах ведущий Дмитрий Борисов задал вопрос звездному семейству, которое в полном составе пожаловало к нему на программу.
«Неужели не бывает цап-царап там. Чуть-чуть», — спросил он.
«Ну вот скажи. Что это за цап-царап?» — задал в ответ вопрос телеведущий Максим Галкин.
«Ну не знаю. Ругаются, когда мама с папой», — заметил Дмитрий Борисов.
«Я думаю, что нет. У нас мама послушная!».
Напомним, что Лиза и Гарри Галкины появились в звездном семействе в 2013 году. Они учатся в Первом московской гимназии.
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