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«У нас мама послушная!»: Лиза Галкина объяснила, почему ее родители никогда не ругаются

Девочка не по годам очень смышленый ребенок.

«У нас мама послушная!»: Лиза Галкина объяснила, почему ее родители никогда не ругаются
Лиза Галкина. Фото: Globallookpress.com

На фанатской страничке певицы Аллы Пугачевой в Instagram появилась архивная запись, которая была сделана несколько лет назад на программе «Пусть говорят».

На кадрах ведущий Дмитрий Борисов задал вопрос звездному семейству, которое в полном составе пожаловало к нему на программу.

«Неужели не бывает цап-царап там. Чуть-чуть», — спросил он.

«Ну вот скажи. Что это за цап-царап?» — задал в ответ вопрос телеведущий Максим Галкин.

«Ну не знаю. Ругаются, когда мама с папой», — заметил Дмитрий Борисов.

«Я думаю, что нет. У нас мама послушная!».

Лиза Галкина

Напомним, что Лиза и Гарри Галкины появились в звездном семействе в 2013 году. Они учатся в Первом московской гимназии.

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