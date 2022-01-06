«Вы – достойная женщина!»: Руссо подарил Гузеевой часы за 25 тысяч долларов на «Давай поженимся!»

Музыкант Авраам Руссо на программе «Давай поженимся!» в эфире Первого канала сделал поистине царский подарок ведущей актрисе Ларисе Гузеевой. Он вручил ей часы стоимостью 25 тысяч долларов. Это почти два миллиона рублей по сегодняшнему курсу.

В какой-то момент Авраам Руссо попросил минуту внимания. Он отметил, что уже очень давно смотрит «Давай поженимся!». Как заметил Руссо, Лариса Гузеева сделал столько добра людям. Она объединила благодаря передаче огромное количество одиноких сердец.

«Вы — достойная женщина, и подарок должен быть достоин вас». Авраам Руссо

Позже Руссо признался, что модный аксессуар – подарок от фирмы его друга. При этом Гузеева в шутку уточнила, не придется ли ей в будущем выходить замуж за товарища Авраама Руссо.

Напомним, что последние выпуски программы «Давай поженимся!» посвящены звездным гостям. Они были сняты специально к Новому году.

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