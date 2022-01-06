«В ней нет яда и желчи»: Лопырева поддержала блогершу Блиновскую, которая собиралась «плюнуть в рожу» Собчак

Интервью Ксении Собчак и создательницы «Марафона желаний» Елены Блиновской до сих пор у всех на устах. Зрители разделились на два противоборствующих лагеря – одни ликуют, что вскрылась хамоватая натура «инстацыганки», которая собиралась «плюнуть в рожу» Собчак и выкинуть из лодки в ледяную Катунь, другие – что «волшебницу» просто не так поняли.

Вступилась за подругу известная светская львица Виктория Лопырева. Модель написала о Блиновской большой текст в Instagram.

«Она умеет создавать вокруг себя доброе поле, где все искренне относятся друг к другу, без дерьма. Где люди радуются успехам друг друга и вместе становятся еще успешнее. Где людям хорошо.

В ней самой нет яда и желчи в отношении тех, кто в чем-то успешнее», — подчеркнула звезда.

Она уверяет, что у Блиновской есть чему поучиться, ведь та, по ее убеждению, не тратит время на зависть другим, а успешно строит свою жизнь.

Отдельно Лопырева коснулась марафонов по исполнению желаний, которые много лет будоражат умы миллионов женщин страны и постсоветского пространства. Виктория подчеркнула, что они помогают осуществить мечты.

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