«Аккуратнее с фотографиями»: Меладзе попросил не выкладывать в Сеть компрометирующие его снимки

Музыкант зажег в Дубае на закрытом гала-ужине.

Певец Валерий Меладзе попросил своих поклонниц не выкладывать в Сеть компрометирующие его фотографии.

Музыкант прилетел в Дубай, где выступил на закрытом гала-ужине. Во время исполнения композиции «Океан и три реки» больше десяти представительниц прекрасного пола поднялись на сцену. Они захотели помочь музыканту с женским вокалом. В оригинале данную композицию с Меладзе поют представительницы группы «ВИА Гра».

В какой-то момент девушки стали обнимать и целовать Меладзе.

«Аккуратнее с фотографиями. Моя жена сидит в Instagram и блокирует за такие кадры. Хотя я с ней договорюсь». Валерий Меладзе

Напомним, что Валерий Меладзе счастлив сейчас в браке с певицей Альбиной Джанабаевой. У пары трое общих наследников, сообщает «СтарХит».

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