Миллионеры оторопели: Каролина Севастьянова в мини-платье показала, как бахрома скользит по упругим бедрам

Одна из самых сексуальных отечественных гимнасток Каролина Севастьянова улетела с подругой на остров миллионеров Сен-Бартелеми, что в Карибском море. Здесь длинноногая красотка отметила наступление нового года, кадрами с вечеринки она уже хвасталась перед подписчиками.

На празднестве среди состоятельнейшей публики мира Каролина Севастьянова блистала в мини-платье с глубоким декольте и бахромой.

Новые снимки Севастьяновой продемонстрировали всю красоту наряда гимнастки. Каролина показала, как бахрома на юбке скользит по ее упругим загорелым бедрам. От зрелища подписчики оторопели наверняка точно так же, как и миллионеры вокруг красотки в тот вечер.

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