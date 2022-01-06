Жара на Коста-Рике: Виктория Боня в мини-бикини красиво прижалась массивными чреслами к скале

Популярная инстадива Виктория Боня вошла в число тех счастливиц, которые встречали Новый год на курорте. Девушка улетела на Коста-Рику, откуда радовала подписчиков фотографиями и видео своих приключений.

Но все когда-нибудь кончается, а уж отпуск – намного быстрее остального, и вот Боня уже разбирает дома чемоданы, вспоминая путешествие. Красотка запостила снимок с пляжа, на котором позирует в мини-бикини, красиво прижимаясь массивными бедрами к скале.

«Когда отдых закончился, а ты все еще не можешь в это поверить. Или не хочешь», — подписала снимок инстадива.

Подписчики поддержали девушку в комментариях комплиментами. Многие отметили красоту фигуры Бони и подчеркнули, что она стала еще рельефнее.

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