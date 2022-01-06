Дива в блеске: Ани Лорак в мини-платье с плечом «седло» вышла на сцену турецкого отеля

Артистка, как и многие другие коллеги, не отказывается от работы в новогодние каникулы.

Пока одни знаменитости отдыхают, другие в новогодние каникулы предпочитают работать. Певица Ольга Бузова, например, вышла на сцену прямо в первый день нового года. И всю первую неделю января ежедневно выходила на сцену.

Аналогичная ситуация и у Ани Лорак. Артистка весело встретила Новый год у кума Филиппа Киркорова и сразу на гастроли.

Накануне Лорак порадовала своим выступлением отдыхающих отеля в турецком Белеке. Поп-дива вышла на сцену в роскошном платье из золотых страз и стекляруса, плечи которого в трендовой форме «седло» подчеркнули хрупкость фигуры певицы.

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