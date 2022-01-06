«Бочонок прям»: беременная Алена Рапунцель показала себя с большим животом

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель ждет второго ребенка. Девушка будет рожать в марте, срок ей ставят буквально на Международный женский день, и красотка начала «вить гнездо» — это когда у беременной возникает непреодолимое желание создать для будущего малыша все условия.
Как сейчас выглядит Рапунцель с подросшим животиком, она показала у себя в микроблоге. «Вот такая я на самом деле уже большая – бочонок прям», — уверена девушка. При этом, у Алены уже идет 34 неделя, и объемы будут только увеличиваться.
Экс-звезда реалити призналась, что уже задумывается о том, как после родов будет возвращаться в форму. К слову, после первой беременности девушка очень быстро восстановила осиную талию.
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