Когда закулисье интереснее шоу: Орбакайте при помощи беговой дорожки на сцене исполнила хит Пугачевой

Происходящее на экране и реальность на сцене – это нередко разные истории.

Череда новогодних съемок осталась в прошлом декабре, и Кристина Орбакайте решила вспомнить, как это было. На одном из «огоньков» дочка Аллы Пугачевой исполняла мамин хит «Позови меня с собой». И для эффектной картинки на экране ей поставили беговую дорожку на сцену.

Неторопливо шагая по дорожке, Орбакайте разминается перед командой «мотор». Режиссеры и техники стараются, чтобы в результате получилось правдоподобное движение, стилисты и визажисты следят за внешней безупречностью певицы. В итоге телезритель даже не догадывается подчас, при помощи каких усилий и приспособлений получилось то или иное шоу.

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