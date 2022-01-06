К Рождеству: как приготовить тарталетки с лососем
Видео
Оригинальный рецепт: как приготовить оливье из краба и креветок
Видео

Одним движением увеличила: Каменских в лифе из пайеток пикантно сжала упругую грудь перед камерой

Певица обожает танцы и, прилетев в Майами, первым делом сняла танцевальный тикток-ролик.

Одним движением увеличила: Каменских в лифе из пайеток пикантно сжала упругую грудь перед камерой
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

Звезда украинской эстрады Настя Каменских в новогодние каникулы улетела с мужем и подругами в отпуск. На сей раз поп-дива отдала предпочтение Майами.

Спустя 19 часов полета звездная путешественница оказалась во Флориде и первым делом после заселения в отель поспешила выйти на связь с подписчиками. И сделала это в своей манере — в виде тикток-ролика.

Настя обожает танцевать, и для TikTok она нарядилась в лиф из пайеток и мини-шортики. Во время танца певица пикантно сжала упругий бюст, одним движением визуально увеличив бюст.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале! 

Тэги

звезды в бикиниНастя КаменскихНастя Каменских последние новостиНовости googleПотап и Настя Каменских