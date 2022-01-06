Одним движением увеличила: Каменских в лифе из пайеток пикантно сжала упругую грудь перед камерой

Звезда украинской эстрады Настя Каменских в новогодние каникулы улетела с мужем и подругами в отпуск. На сей раз поп-дива отдала предпочтение Майами.

Спустя 19 часов полета звездная путешественница оказалась во Флориде и первым делом после заселения в отель поспешила выйти на связь с подписчиками. И сделала это в своей манере — в виде тикток-ролика.

Настя обожает танцевать, и для TikTok она нарядилась в лиф из пайеток и мини-шортики. Во время танца певица пикантно сжала упругий бюст, одним движением визуально увеличив бюст.

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