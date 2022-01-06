«Она меня достала!»: Бузова захлопнула дверь перед визажистом, едва не зажав ему пальцы

Певица и телеведущая не захотела впускать к себе девушку-мейкапера, оставив ее мерзнуть на улице.

Поющая телеведущая Ольга Бузова все новогодние каникулы работает. Первый концерт в наступившем году состоялся 1 января, и в череде выступлений певица уже перестала справляться с нагрузкой.

Только из-за этого чуть не пострадали другие. Накануне перед очередным выступлением Бузова отказалась впускать к себе визажиста, вцепившись в дверь.

«Кто там? Кто?», — стала спрашивать певица и, держа оборону, объяснила, почему не хочет впускать визажиста: «Она меня достала! Каждый день просто макияж! Я не пущу тебя! Я не хочу, я красивая ненакрашенная!».

Девушка-визажист смогла протиснуться в приоткрытую дверь, но Бузова едва не прищемила ей пальцы.

«Как я буду красить тебя, если ты мне пальцы отрубишь? Ты будешь красивая ненакрашенная, но можно, я войду? Холодно!», — жалобно просит специалист.

Кстати, ранее с другой звездой Интернета случился подобный скандал. Певица Инстасамка выгнала визажистов за опоздание, унизив на всю Сеть, за что получила множество хейта и осуждений.

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