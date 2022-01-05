«Не ожидала такой шумихи вокруг»: Макsим прокомментировала возможное расставание с возлюбленным

Артистка объяснила, что держит личную жизнь в тайне.

Исполнительница Макsим поделилась подробностями личной жизни после своего намека на расставание с бойфрендом.

Напомним, что недавно артистка оставила неоднозначные строки в своем микроблоге. Знаменитость опубликовала фото бутонов роз, «расфасованных» по разным вазам на кухонном столе. И к этому фото Макsим написала о расставании под Новый год.

Исполнительница не вдавалась в подробности, но поклонники заподозрили неладное. Фолловеры были уверены, что слова Макsим описывали случившееся с самой знаменитостью.

Певица, чье настоящее имя – Марина Абросимова, позже прокомментировала написанное.

«Не ожидала такой шумихи вокруг моего первого в 2022 году поста. Спешу заверить, что к ранее известным в Интернете или обсуждаемым в прессе именам он никакого отношения не имеет. То, что происходит вокруг моей личной жизни, в особенности имена, никто знать не может!», – призналась Марина в своем Instagram.

На этот раз фолловеры Абросимовой не стали донимать певицу. Они только пожелали Марине счесться в личной жизни.

Напомним, ранее Макsим показала подросших дочерей возле новогодней елки.

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