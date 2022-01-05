«Объелись пончиков и сосисок в тесте»: Лиза Пескова прогулялась после катания на коньках с отцом

Дмитрий Песков провел время со старшей дочерью.

Наследница Дмитрия Пескова – Лиза Пескова – вместе с отцом посетила ГУМ-каток. Знаменитость отметила, что встала на коньки впервые за последние десять лет.

Мачеха Лизы Песковой – фигуристка Татьяна Навка – устраивает одно ледовое шоу за другим. А вот ее падчерица не выходила на лед уже долгое время. В отличие от своей младшей сестренки Нади, Лиза не занимается фигурным катанием на профессиональном уровне. Однако прокатиться на главном катке страны с папой готова всегда.

«Встала сегодня первый раз за десять лет на коньки. Объелись пончиков и сосисок в тесте, какая же красота! Незабываемые моменты», – поделилась подробностями зимней прогулки Лиза.

«Какие вы классные», «Как приятно вас видеть с папочкой», «Молодцы, трогательно, тепло!», «Прекрасные моменты с отцом», – восхитились семейным досугом поклонники семьи Песковых.

Напомним, ранее Дмитрий Песков поздравил жену Татьяну Навку с премьерой ледового спектакля «Лебединое озеро». К слову, в постановке принимала участие и общая дочь знаменитостей – Надежда.

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