«Патриотично получилось»: Алсу с дочками выбрали хлопковые костюмы, которые стали базовыми вещами

Исполнительница вместе с наследницами открыли новогодние презенты от Яна Абрамова.

Певица Алсу опубликовала в личном микроблоге фотографию со своими дочерями Сафиной и Микеллой. Примечательно, что знаменитость и ее дети надели хлопковые костюмы в расцветке российского флага.

Отметим, что стилист Марина Морикова называла трикотажный костюм спортивного стиля базовой вещью в гардеробе модниц. Поэтому эксперт сайта Teleprogramma.pro порекомендовала такие костюмы к носке.

Алсу с дочками послушали совет фэшн-специалиста и нарядились в костюмы белоснежного, синего и красного оттенков.

«Распаковали наши новогодние подарочки от любимого. Очень патриотично получилось», – отметила Алсу.

«Как быстро выросли дочки, какая красивая и молодая мама!», «Девчонки какие большие!», «Три красавицы», «Все такие разные, но такие красотки все!», «Как старшая сестричка, такая молодая Алсу», – восхитились поклонники Алсу ее новым фото.

Напомним, ранее Алсу запечатлелась со своими наследницами в Дубае. Певица в сверкающем комбинезоне небесного цвета обнимала дочерей в нарядах с облегающими юбками.

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