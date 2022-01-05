Мальчик с обложки альбома Nirvana не добился денег от группы за свое голое фото

Иск выросшего мальчика, который запечатлен на обложке культового альбома рок-группы Nirvana, отклонен судьей. Парень по имени Спенсер Элден не получит ничего.

Напомним, в 2021 году он подал иск к целой группе лиц, включая участников Nirvana, наследников Курта Кобейна, фотографа обложки, представителей звукозаписывающих компаний и так далее.

Элден заявил, что его изображение на альбоме было снято и использовано без его согласия, а его нагота приравнивается к демонстрации жестокого обращения с детьми.

Как сообщает издание Variety, в декабре ответчики коллективно заявили, что этот парень потратил три десятилетия на то, чтобы заработать на своей известности как самозваный «ребенок «Нирваны», а срок исковой давности его претензий давно истек.

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Истец должен был до конца года подать в суд возражение против данного заявления, но не сделал этого. Вследствие чего вечером 3 января его иск был отклонен судьей. Впрочем, у Элдена еще есть возможность возобновить дело, но будет ли он продолжать настаивать на своем, если пропустил предыдущий ход?

Добавим, что в 2021 году культовому альбому Nevermind исполнилось 30 лет. На его обложке запечатлен голый младенец, плывущий в бассейне за долларовой купюрой. Родители давали согласие на съемку мальчика, а когда парень вырос, он не раз хвастался тем, что он — тот самый карапуз с обложки.

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