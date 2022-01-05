«Моя удивительная девочка»: Анна Плетнева поздравила младшую дочь с 16-летием

В одной из последних публикаций личного микроблога солистки группы «Винтаж» Анны Плетневой появилась запись, в которой знаменитость собрала памятные фотографии дочери Маруси. Таким способом певица поздравила наследницу с днем рождения.

Напомним, у Плетневой трое детей. Средней дочери Марии в этом году исполнилось 16 лет. Мария Сырова получила от своей родительницы поздравительный ролик.

На видео маленькая Маруся превращалась во взрослую девушку с «огненными»волосами.

«Моя любовь, с днем рождения рождения, моя удивительная девочка! Спасибо, что выбрала меня своей мамой», – обратилась с трогательными словами исполнительница к своей дочери.

Поклонники Анны Плетневой поздравили многодетную мамочку и восхитились ее второй дочерью:

«Поздравляю с красоткой», «Анечка, с днем рождения дочки! Будьте самыми счастливыми!», «Боже, какая она красивая», «С днем рождения красавицу-дочку и красавицу-маму!», «Просто чудо-красавица! С днем рождения ее», «Поздравляю замечательную маму с днем рожденья любимой принцессы».

Напомним, Анна Плетнева поделилась своими эмоциями после ДТП, в котором оказался ее близкий человек.

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