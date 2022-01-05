«Забрали мой диалог с Трофимом»: Курбан Омаров пожаловался на нехватку внимания

Бывший муж Ксении Бородиной обвинил в этом Ксению Собчак и Елену Блиновскую.

Новогодние каникулы начались событиями не только о звездных застольях, но и скандалах. И спровоцировал это бизнесмен Курбан Омаров, обвинив бывшую жену в изменах с его лучшим другом.

Однако не успел Омаров похайпиться на громком имени экс-возлюбленной, как вдруг его «опередили» Ксения Собчак и Елена Блиновская. Телеведущая и в прошлом коллега Ксении Бородиной опубликовала интервью с гуру личностного роста Еленой Блиновской.

Ролик за пару дней набрал более 4,5 миллионов просмотров на YouTube. Собчак выставила в плохом свете создательницу тренинга «Марафоны желаний». И пользователи Сети стали активно обсуждать интервью, забыв про измены Бородиной и Омарова. Последнему такой расклад не понравился.

«Вы тоже заметили, как бесцеремонно Собчак и Блиновская ворвались в информационное поле и забрали мой диалог с Трофимом?», – пожаловался Омаров в своем микроблоге.

Напомним, ранее блогер Елена Блиновская грубо отвечала Ксении Собчак, которая намекала на непрозрачность финансовых дел мастера личностного роста.

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