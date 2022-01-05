Номер в отеле в два этажа и лимузин: Валя Карнавал показала Ростову, как надо жить в 20 лет

Валя Карнавал в свои 20 лет является одним из самых популярных блогеров в России. Она стала первой девушкой-блогером из нашей страны, кто заработал миллион лайков.

Между тем Карнавал до 15 лет жила в обычном селе Новобатайске Кагальницкого района Ростовской области. А в школе ее часто дразнили за бедность.

Теперь настал час Вали, когда она смогла доказать своим одноклассникам, чего стоит на самом деле. В TikTok она разместила влог о своем путешествии в родные края. Звезда прожила с шиком в Ростове-на-Дону, а потом направилась в Новобатайск в компании подружек.

Валя сняла роскошный двухэтажный номер в отеле и к его порогу вызвала лимузин. Дескать, пусть знают, над кем насмехались!

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!