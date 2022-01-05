«Помолитесь о душе»: умерла мама Дениса Матросова

Исполнитель главной роли в сериале «Кармелита» Денис Матросов рассказал о смерти своей мамы Галины Матросовой.

Родительнице артиста было 82 года. Матросов сообщил прискорбную новость и поделился информацией о месте и времени прощания с Галиной Федоровной.

«Мама. 03.01.2022. Помолитесь о душе новоприставленной Галины!

Прощание пятого января в 13:00 в Храме святого Уара в поселке Вешки Московской области Мытищинского района», – написал артист в своем микроблоге.

Поклонники Матросова оставили слова соболезнования артисту под архивной фотографией матери Дениса:

«Денис, прими мои соболезнования! Тяжело очень… Но помни, она всегда рядом… Она с тобой», «Денис, мои соболезнования. Больно невозможно», «Светлая память маме!».

Напомним, еще недавно артист Денис Матросов поздравлял свою любимую маму с днем рождения. Бывший муж актрисы Марии Куликовой записал памятное видео с седовласой родительницей.

Артист спросил у родительницы о ее возрасте. Галина Федоровна с улыбкой отвечала, что ей всего 35.

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