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«Коса — русская краса»: Феофилактова отметилась на променаде в роскошной шубе салатового оттенка и платке

К этим головным уборам советовала присмотреться Эвелина Хромченко.

«Коса — русская краса»: Феофилактова отметилась на променаде в роскошной шубе салатового оттенка и платке
Евгения Феофилактова. Фото: instagram.com/evgeniyafeofilaktova/

Экс-звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова предстала на прогулке в роскошной шубке салатового оттенка, с ней она примерила платок, повязав его вокруг шеи на русский манер.

Снимок в стильном образе блогер опубликовала в своем аккаунте Instagram.

Евгения Феофилактова. Фото: instagram.com/evgeniyafeofilaktova/

«Коса — русская краса. Год начался очень хорошо, единственное чуть приболели. Но времени даром все равно не теряем», — написала Евгения Феофилактова под фотографией.

Отметим, что платки сейчас в моде, о чем ранее рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала. Она советовала россиянкам присмотреться к этим головным уборам, заметив, что с их помощью можно корректировать овал лица.

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