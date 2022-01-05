В гибели актера на сцене Большого театра назван виновный из руководства труппы

Вина за смерть артиста легла на того, кто позволил ему выступать пьяным.

Комиссия по расследованию трагедии в Большом театре, которая произошла в октябре 2021 года, нашла виновного в гибели актера.

Напомним, во время оперы «Садко» на исторической сцене театра погиб 37-летний артист миманса Евгений Кулеш. Он получил тяжелые травмы при смене декораций и умер до приезда скорой помощи.

Ранее вина за этот печальный инцидент была возложена на самого погибшего, так как он находился на сцене в состоянии алкогольного опьянения. Но адвокат семьи актера сообщил, что мнение экспертов изменилось, и в итоге виновной признана заведующая коллективом мимического ансамбля Екатерина Миронова.

«Она нарушила требования должностной инструкции, выраженные в недостаточном контроле за соблюдением Евгением Кулешом трудовой и производственной дисциплины. Она виновна в том, что он был пьян», – цитирует РИА Новости адвоката потерпевшей стороны Андрея Алешкина.

Вину самого погибшего юрист оценил в 10 процентов. По его словам, это обстоятельство позволяет требовать дополнительные выплаты для семьи актера.

Добавим, что мать Кулеша уже получила от фонда Большого театра 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации, еще миллион ей решил выплатить Фонд социального страхования.

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