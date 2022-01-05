Новая напасть: писательницу Джоан Роулинг уличили в антисемитизме

Мало было писательнице Джоан Роулинг проблем с трансвеститами, так теперь на нее могут ополчиться еще и евреи.

Популярный в Америке комик и телеведущий Джон Стюарт выступил с заявлением, что гоблины-банкиры из фильмов о Гарри Поттере слишком уж похожи на карикатурное изображение евреев в антисемитских книгах начала 20-го века.

«Я просто покажу вам рисунок. И все такие: «О, посмотрите, это же из «Гарри Поттера»!» А я говорю: «Нет, это карикатура на еврея из антисемитской литературы», — выступил комик в подкасте The Problem with Jon Stewart.

Кстати, сам Стюарт – еврей по национальности. Его возмутило, что в волшебном мире писательницы есть драконы, эльфы и прочие сказочные существа, но заправлять банком поставлены именно те, кто подсознательно ассоциируется с евреями, — очеловеченные гоблины.

И хотя нападки сатирика весьма спорны и подаются с юмором, но ведь и история с трансгендерами начиналась для автора «Гарри Поттера» с безобидных твитов, высказывающих личное мнение. Так что держитесь, миссис Роулинг, вторая волна хейта неизбежна.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.