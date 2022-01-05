«Он психически нездоровый человек»: Евгения Медведева рассказала, как ее преследовал маньяк

Как отметила фигуристка, в те моменты ей было действительно очень страшно.

Фигуристка Евгения Медведева в подкасте «Шляпа» рассказала о безумном фанате, который ее преследовал на протяжении нескольких лет.

«Перед Олимпиадой 2018 года был человек, который мне написывал в соцсетях. Писал, что приехал к моему дому. Писал, что сейчас зайдет в подъезд и сольется со мной частичками». Евгения Медведева

Как сказала Медведева, когда ей исполнилось 18 лет, то этот человек пришел на каток.

«Он сказал, что ему нужно полное опекунство надо мной. Хотел знать мое расписание и мой новый адрес проживания. Он психически нездоровый человек. Стоял с пеной у рта. Это было страшно. И моя мама боялась», — заявила Евгения Медведева.

Напомним, что Евгения Медведева на Олимпиаде 2018 года заняла второе место. Она уступила только своей подруге по команде Алине Загитовой.

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