«Стал нашим родным человеком!»: жена Юдашкина показала своего «гонкогского» зятя на редких фото

Жена Валентина Юдашкина Марина поздравила своего зятя Петра Максакова с днем рождения, написав ему теплые слова в личном блоге.

«Дорогой наш Петя! Хотим пожелать тебе всего самого хорошего, удачи, здоровья, веры в себя. Пусть все твои планы воплощаются, работа приносит удовлетворение. Ты стал отличным мужем и нашим родным человеком! Пускай исполнится все, о чем ты мечтаешь! А мы, твоя семья, будем поддерживать тебя и вдохновлять!» — сказала Марина Юдашкина в адрес мужа своей дочери Галины.

Напомним, бизнесмен является внуком знаменитой актрисы Людмилы Максаковой. Вместе с супругой и двумя сыновьями в настоящий момент живет в Гонконге и редко видится с родственниками. Однако Марина Юдашкина нашла несколько редких фотографий с ним из личного архива.

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