«Сел в «Майбах» и уехал домой»: Медведева рассказала, как Милохин сбежал с тренировки

Фигуристка Евгения Медведева в подкасте «Шляпа» вспомнила, как тиктокер Даня Милохин сбежал с тренировки на «Ледниковом периоде».

«Я ждала его с Ильей Авербухом два часа. И вот он появляется и говорит: «Я устал». Он встал и ушел. Через десять минут приходит и говорит: «Мне лень, я не хочу». Я отправила его домой. Он сказал пока. Сел в «Майбах» и уехал домой. Илья говорит: «Он что реально уехал домой?» Мы пошли проверять его машину на парковку. Он точно уехал». Евгения Медведева

Как отметила Медведева, она реально тогда не поняла такой выходки Милохина. «Он взял и уехал. Я расстроилась и обиделась, но потом поняла, что в какие-то моменты действительно лучше встать и сказать: «Пока!». Чем тратить время, которое не приведет к результату», — заявила Евгения Медведева.

Напомним, что Медведева и Милохин стали одним из главных открытий «Ледникового периода». У них на проекте была огромная армия поклонников.

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